استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين

استشهدت الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فيما أصيب الصحافي علي سمودي مراسل صحيفة القدس بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

أبو عاقلة استشهدت برصاص قناص إسرائيلي

وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة مباشرة بالرأس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن "شيرين استشهدت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين"، وفند المزاعم الإسرائيلية بأن شيرين "أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين"، كما يدعي جيش الاحتلال.

أبو عاقلة استهدفت برصاصة تحت الأذن

ما جمعناه من شهود عيان يؤكد أن الشهيدة أبو عاقلة، يقول العمري "استهدفت بشكل متعمد برصاصة ما تحت الأذن، وهي المنطقة الوحيدة المكشوفة التي لم تغطيها الخوذة الواقية الجريمة لن تمر بدون عقاب".

اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين واندلاع اشتباك مسلّح مع مقاومي كتيبة جنين pic.twitter.com/fEUhX2Rss6 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2022

شبكة الجزيرة: قوات الاحتلال اغتالت شيرين أبو عاقلة

وأصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية بيانا جاء فيه "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

وأضاف بيان شبكة الجزيرة الإعلامية "ندين هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته ونحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

الصحافي المصاب برصاص جيش الاحتلال، علي سمودي يروي حادثة اغتيال #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/Z2OjLmTpBH — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2022

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة عمدا.

إصابات بنيران الاحتلال في جنين

وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة بين شبان وجنود الاحتلال.

وأصيب الصحافي علي سمودي مراسل صحيفة القدس بالرصاص الحيّ في الظهر، فيما أصيبت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بجروح وصفت بالخطيرة بالرصاص بمنطقة الرقبة، حيث أعلن عن استشهادها لاحقا.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة.

واقتحمت دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وسمع جنود الاحتلال يرددون عبر مكبرات الصوت نداء تطالب شبان بتسليم أنفسهم.

إصابة مباشرة بالرأس للصحافية شيرين أبو عاقلة

ووصلت إصابتين لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، حيث وصلت إصابة خطيرة جدا، حيث جاري الإنعاش في قسم الطوارئ وإصابة متوسط بالظهر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاصة حي في الرأس ووضعها حرج للغاية، حيث أعلن عن اسشتهادها لاحقا، والصحافي علي السمودي برصاصة حي في الظهر ووضعه مستقر بخلال عدوان للاحتلال في جنين.

جيش الاحتلال: يتم التحقيق في امكانية تعرض صحافيين لإطلاق نار قد يكون مصدره مسلحين فلسطينيين

إلى ذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا، قال فيه إن "يتم التحقيق في امكانية تعرض صحافيين لإطلاق نار قد يكون مصدره مسلحين فلسطينيين".

وأضاف بيان جيش الاحتلال "قامت قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود بالعمل في الساعات الأخيرة في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال مسلحة".

وتابع الاحتلال في بيانه "خلال النشاط العسكري في مخيم جنين أطلق مسلحون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات بالإضافة إلى إلقاء العبوات الناسفة، حيث ردت القوات بأطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".

سيرة ومسيرة شيرين أبو عاقلة

شيرين نصري أبو عاقلة، ولدت في عام 1971 في القدس، استشهدت في 11 أيار/مايو 2022 في جنين عن عمر يناهز الـ51 عاما، هي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

يعود أصل شرين أبو عاقلة الي مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس، أما ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية، وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا

درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وما زالت حتى الآن.