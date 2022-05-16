  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا خلال أسبوع وانخفاض بالإصابات

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 09:40

الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا خلال أسبوع وانخفاض بالإصابات
إجراء فحص كورونا في غزة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاتين، و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و120 حالة تعاف، منذ الثامن من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفاتين الجديدتين سجلتا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة 11، والضفة الغربية 116.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت على المحافظات حسب التالي: الضفة الغربية: 74، مدينة القدس: 40، وقطاع غزة: 6.

ونوهت الصحة إلى عدم وجود أي مصابين بكورونا في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الصناعي.

بودكاست عرب 48

#كورونا في فلسطين
#الضفة
#القدس
#غزة

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة الذي مارس العنف خلال تشييع شيرين
المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة الذي مارس العنف خلال تشييع شيرين

2022-05-16

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع عكرمة صبري من السفر
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع عكرمة صبري من السفر

2022-05-16

اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون
اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون

2022-05-16

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15
الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

2022-05-15