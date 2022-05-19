اعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المدمع الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات بالضفة تخللها اعتقال 14 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتمزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل ورام الله، وطالت كل من: محمود العويوي، وأحمد العويوي، ومحمد حمدي العويوي، وصفوت النتشة من الخليل، ونسيم البرغوثي، ومجدي منير الريماوي، وأحمد خالد الريماوي، وبلال الريماوي من بلدة بيت ريما قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم شواهنة، من نابلس، وإسماعيل أبو لطيفة من مخيم قلنديا، وقصي بدوان من بلدة بدو قضاء القدس ومهدي أحمد توفيق وتوفيق علي توفيق، من بلدة العبيدية، ومحمد خالد حسين موسى، من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واندلعت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت ريما، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، قريتي الطيبة وزبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وكثفت من تواجدها العسكري قرب مدينة جنين.

وذكر مواطنون، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: سمير ومنير أحمد جرادات وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطيبة، وشنت حملات تفتيش وتمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، ورمانة، وتعنك، وعانين.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدتي بلعا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وأفاد مواطنون أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة من بلعا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة كفر اللبد وسط إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

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