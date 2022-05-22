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الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 21:55

الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين
خلال اعتقال فتى في باب العامود (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أربعة فتية من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية الأربعة من شارع الواد بالبلدة القديمة، عرف منهم: معتز مرقص، وعدي النتشة، ومحمد ترهوني.

ونقلت قوات الاحتلال، الفتية المعتقلين إلى أحد مراكز التوقيف بعد الاعتداء على أهاليهم.

كما اعتقلت مخابرات الاحتلال الشاب أمير أبو رموز من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن استدعته للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وتسببت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بإعطاب إطارات عدد من المركبات الفلسطينية عند حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال وضعوا مسامير في الشارع بالقرب من الحاجز، ما أدى لإعطاب إطارات ثماني مركبات.

ويأتي اعتقال الفتية بعد أن أعلنت شرطة الاحتلال، اعتقال خمسة شبان من مدينة القدس بزعم الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابيّ.

وقالت الشرطة في بيانها إن المعتقلين الخمسة في الثلاثينات من العمر وهم من سكان القدس المحتلة. وأوضحت أن عمليات الاعتقال نفذت نهاية الأسبوع الماضي.

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