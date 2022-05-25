اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر رفح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين في بحر رفح.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 6 فلسطينيين خلال مداهمات واقتحامات بالضفة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن الواوي، ورشيد حمدان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في بلدة بيت سيرا.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، وفتشت منزل أسير محرر.

وداهمت قوات الاحتلال بيت كاحل واعتقلت المواطن رياض طلال عصافرة، بعد أن اقتحمت منزله، وأجرت عملية تفتيش ألحقت خلالها أضرارا مادية بأثاث المنزل.

بينما في محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال، بلدة أم سلمونة.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال قامت خلال مداهمتها البلدة باقتحام عدد من المنازل وتفتيشها عرف من بين أصحابها: مالك محمد حيان، ومنذر يوسف حيان، وفيصل جمعة طقاطقة.

إلى ذلك، أغلقت الطرق الفرعية في بلدة حوارة قضاء نابلس، بعد مواجهات ليلية شهدتها البلدة مع قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لاقتحامات واعتداءات المستوطنين في المنطقة.

وأفاد مواطنون بأن جرافات الاحتلال أغلقت غالبية الطرق الفرعية في حوارة بالسواتر الترابية، والتي تربط البلدة بالقرى والبلدات المجاورة.

واندلعت مواجهات ليلية بعد محاولة مستوطنين إنزال الأعلام الفلسطينية المرفوعة على أعمدة الإنارة في الشارع الرئيس وسط البلدة.

وكان الاحتلال قد أغلق الطرق الفرعية بحوارة لعدة أيام، كعقاب جماعي لأهالي البلدة بسبب إعادة رفع الأعلام الفلسطينية بعد إنزالها مرارا.

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر رفح

أطلقت زوارق قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت لجان الصيادين، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر رفح، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في عرض بحر رفح.

وذكرت أن جنود الاحتلال لاحقوا الصيادين مستخدمين خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال بحرية غرب ميناء رفح، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية صيادين إثنين في بحر رفح وصادرت المركب الذي كانا يعملان عليه.