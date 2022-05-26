اعتداءات للمستوطنين واعتقالات بالضفة طالت 22 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة التي شهدت مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت القوات عددا من المواطنين، فيما صعدت عصابات المستوطنين من الاعتداءات على الفلسطينيين ومركباتهم وقطع الطرقات بين التجمعات السكنية الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات وتفتيشات بالضفة، تخللها اعتقال 22 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات اعتقلت من بلدة سعير 8 مواطنين وهم: باسل عبد المنعم جرادات، وعبد المنعم جردات، بشار إدريس جردات، وجهاد عمر جردات، وسعد نمر الفروخ، وشحادة مطور، ومراد مطور وعمر حمدان جرادات، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سعير.

ومن محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين: براء حماد، وأربكان طبسية، وأنس داوود، ومحمد خدرج، ومحمد خضر، والشاب باسم سعسع.

واعتقلت من رام الله الأسير المحرر يوسف العنيد، ورائد الشوامرة، ومن بلدة حوارة قضاء نابلس جرى اعتقال الأسير المحرر محمد لافي عودة، والمحرر زيد الأشقر من بلدة صيدا قضاء طولكرم، و سامر أبو عيشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من بلدة يعبد قضاء جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أنور حامد أبو بكر، والشابين عرفات فايز عمارنة، وعرب خالد قبها، أثناء مرورهم على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد.

وعلى صعيد اعتداءات عصابات المستوطنين، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة حوارة ورفعت الأعلام الإسرائيلية والمواطنين تصدوا لهم، وتشهد البلدة مواجهات شبه يومية عقب استهداف المستوطنين علم فلسطين وإزالته في كل مرة يرفعه الشبان على الأعمدة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الساق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.