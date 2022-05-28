المستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على الفلسطينيين بقلقيلية ونابلس

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في قلقيلية بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و19 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وأصيب، اليوم السبت، فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بشظايا رصاص، و7 بحالات اختناق، خلال تصدي الأهالي لهجوم مستوطنين على بلدة حوارة، جنوبي نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن "مواطنين على الأقل أصيبا بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وآخر بشظايا، فيما أصيب 7 مواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في بلدة حوارة عقب تصدي الأهالي لهجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس، إن "مستوطني ‘يتسهار‘ هاجموا أطراف بلدة حوارة قرب منطقة الخلة ومنتزه الكنتري".

وأضاف أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي كانت تحرس المستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص وبحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "قوات الاحتلال اقتحمت شارع فرعون جنوب المدينة، واعترضت حركة سير المركبات، وانتشر الجنود في الأراضي وبين منازل المواطنين في تلك المنطقة، وداهموا عدة منازل وفتشوها واعتلوا أسطحها، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق وبحالات حروق خلال هجوم للمستوطنين، اليوم السبت، على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن سبعة مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، ومواطنين أصيبا بحروق من قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بورين، عقب اقتحامهم للبلدة لتأمين هجوم المستوطنين.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "جفعات رونين"، أضرموا النار في أراضي بورين الشرقية وهاجموا عدة منازل في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق وبحروق من قنابل الغاز.