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اعتقال نحو 17 ألف فلسطيني من القدس منذ العام 2015

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 08:34

اعتقال نحو 17 ألف فلسطيني من القدس منذ العام 2015
اعتقال فلسطيني في القدس، أمس (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سُجّل أكثر من 16 ألفا و900 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة، منذ العام 2015، أعلاها العام الماضي وبلغت 2784 حالة، بما فيها لأطفال، ونساء، وكبار السن، وجرحى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطينيّ، أن عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاريّ، بلغ أكثر من 1530 حالة وفقًا للمؤسسات المختصة، إذ تصاعدت بشكل كبير خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، الذي سجل نحو 793 حالة.

وأشار إلى أنّ القدس تُسجل النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال شهريًا، كونها تشهد مواجهات قوية مع الاحتلال، واعتداءات مكثفة، لا سيما مع التصاعد المستمر للاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال، والمستوطنون للمسجد الأقصى.

وأكد النادي أن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل، منذ بداية "الهبة الشعبية" أواخر 2015، تصعيده لعمليات الاعتقال الممنهجة في القدس، ففي كل ساعة يتم رصد عمليات اعتقال جديدة، يرافقها اعتداءات متواصلة، تصل إلى إطلاق النار، والضرب المبرّح، وذلك بهدف تقويض المواجهة المستمرة فيها.

وختم نادي الأسير بالقول إنّ عمليات الاعتقال في القدس تأخذ خصوصية من حيث الممارسات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون، فهناك بعض المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة لعمليات اعتقال وصلت إلى 40 مرة، وغالبيتهم إما أن يتم الإفراج عنهم بشروط كفرض الغرامات المالية، والكفالات، أو بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد تحديدًا عن البلدة القديمة بما فيها المسجد الأقصى.

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#القدس
#اعتقالات
#احتلال

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