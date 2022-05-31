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إخطارات بهدم منازل عوائل منفذي عملية "إلعاد" وشقة رعد حازم

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 07:25

إخطارات بهدم منازل عوائل منفذي عملية "إلعاد" وشقة رعد حازم
الرفاعي وصبيحات (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلهم، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم اخطار آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، وكلاهما من سكان بلدة رمانة في جنين، فيما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لمنع هدم شقة الشهيد رعد حازم.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء الإثنين، أنه سلم إخطارا لعائلة الأسير الرفاعي، ينذر بنيته هدم منزل العائلة، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم آخر لعائلة الأسير صبيحات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الإخطارات تشمل السماح للعائلتين بتقديم التماس ضد القرار أمام المحاكم الإسرائيلية في غضون 72 ساعة.

وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

ويستخدم جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات.

إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الإثنين، التماسا لمنع هدم شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب، في نيسان/أبريل الماضي، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح آخرين.

وكانت قوة احتلالية اقتحمت الشقة ووضعت فيها أمر هدم، ومنحت عائلته مدة أسبوعا لتقديم اعتراض على القرار.

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