شهيد متأثرا بجروحه خلال العدوان الإسرائيليّ الأخير على غزة

استشهد القائد في "سرايا القدس" بغزّة، ياسر عطية المصري (41 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في أيار/ مايو 2021.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت مصادر طبية في غزة، والتي أوضحت أن الشهيد من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبها، نعت "سرايا القدس"، الشهيد في بيان مقتضب، موضحة أنه "قائد كتيبة دير البلح".

وقالت مصادر محلية، إن المصري استشهد أثناء خضوعه للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق اليوم، استشهدت غفران هارون وراسنة (31 عاما)، إثر إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب قضاء الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ووفق مصادر محلية في الخليل فإنه كان من المفترض أن تبدأ الشهيدة وراسنة، اليوم، أول أيام عملها الرسمي في إذاعة محلية، كمذيعة برامج وأخبار. وتخرّجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام 2014، وتدرّبت وعملت في إذاعة محلية، وتُظهر عدد من الفيديوهات المنشورة على قناتها في "يوتيوب" إعدادها عددا من التقارير والتغطيات الميدانية.