مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، حيث تركزت الاعتقالات في بيت لحم، ونابلس ومحافظة رام الله والبيرة والخليل.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 14 شابا من الضفة و4 شبان من القدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد عيسى معالي، ويوسف إلياس سراحنة، وإلياس محمد سراحنة، من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات. كما اقتحموا منزل الشهيد أيمن محيسن، ومزقوا صوره المثبتة على واجهات المنزل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، عبد كامل عيد الكامل، بعد دهم منزله في منطقة شارع الصف وسط المدينة.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب رائد موسى شعيبات، من مدينة بيت ساحور، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين باسل حمامي ومهدي المصري بعد أن دهمت منطقتي المخفية وخلة العامود في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، أحدهما أسير محرر.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر يزن أبو عواد، وهو في طريقه من مدينة أريحا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين شاهر الحيح من بلدة صوريف، وثائر حلاحلة من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

واعتقلت القوات الطفل عبد الله شريف غيث من مدينة الخليل، والشاب عبد الله خليل زيادات من بلدة بني نعيم، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت مناطق القرن وصافا شرق وشمال بيت أمر، واقتحمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشابين حمد محمد حمد أبو عياش، وعبيدة غازي حسن عادي.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال كلا من: موسى مصطفي، ومروان مصطفى، وداوود محمود، ونسيم كليب.