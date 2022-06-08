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اشتيّة: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 17:16

اشتيّة: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الأربعاء، إن إسرائيل تريد السيطرة على المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي.

جاء ذلك خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، الذي يُعقد الأربعاء، بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وأضاف اشتية: "إسرائيل بغض النظر عن المسميات: تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تقسيم هوائي، إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحوّل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".

وقال إنه على مدار التاريخ و55 سنة من الحفريات الإسرائيلية، "لم يثبت أن هناك هيكلا (يهوديا) في مدينة القدس".

وذكر اشتية أن الفلسطينيين يطالبون باستمرار "الوضع الراهن" في القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.

وينص هذا الوضع، إجمالا على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط، وتحت إدارتهم.

وأشار اشتية إلى وجود تنسيق أردني فلسطيني "على أعلى مستوى، ليس فقط اتفاقيات موقعة إنما ممارسات يومية من أجل حماية هذه المقدسات".

وعبّر عن شكره "لكل من ساعد الفلسطينيين"، وخصّ بالذكر الأردن وتركيا، مشيرا إلى "المسؤولية الجماعية عن المدينة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمته عبر الهاتف للمؤتمر ذاته إن "القدس ليست للبيع".

وجدد الرئيس الفلسطيني، التزام بلاده واحترامها "للوضع التاريخي-الاستاتيكو في المسجد الأقصى والقدس بكل مقدساتها".

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