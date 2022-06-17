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حماس تستولي على بالون مراقبة للاحتلال سقط في قطاع غزة

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 15:53

حماس تستولي على بالون مراقبة للاحتلال سقط في قطاع غزة
دخان يتصاعد إثر إطلاق الاحتلال النار باتجاه مكان سقوط البالون، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تمكنت مجموعة من الفلسطينيين من الاستيلاء على بالون مراقبة أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سقط في شمالي قطاع غزة، اليوم الجمعة. وحاول جيش الاحتلال إبعاد الفلسطينيين عن الموقع الذي سقط فيه البالون من خلال إطلاق نار باتجاه المكان، لكن البالون وصل إلى أيدي الذراع العسكري لحركة حماس.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن البالون حمل وسائل مراقبة، وادعى أنه لم يكن في البالون معلومات استخبارتية أو وسائل تكنولوجية سرية، وأنه "لا يوجد خوف من تسرب معلومات هامة"، وأنه سيحقق في سقوط البالون.

ويرجح أن سبب سقوط البالون هو خلل تقني، نجم عن رياح قوية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وتنقل الكاميرات في البالون بثا مباشرا للمنطقة التي يحلق فوقها. وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإنه لم يحاول الفلسطينيون إسقاط البالون.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن البالون يحمل كاميرات ووسائل بصرية، ويطلق الاحتلال بالونات كهذه بشكل دائم فوق مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية، لمراقبة المناطق التي تحلق فوقها. وادعى "واينت" أن إطلاق قوات الاحتلال النار جاء بهدف تدمير الوسائل البصرية في البالون.

البالون والوسائل البصرية فيه بعد سقوطه في قطاع غزة، اليوم

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاستطلاع والمدفعيات الإسرائيلية، قصفت أرضا زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، بإطلاق صاروخين على الأقل تجاه أراضي سقط فيها بالون مراقبة عسكري.

كما أطلقت الدبابات المتمركزة على حاجز بيت حانون قذائف تجاه المنطقة المذكورة. كذلك توغلت أكثر من عشر آليات عسكرية ودبابات إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون، واستهدفت عدة مناطق على طول الحدود الشمالية للقطاع.

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#قطاع غزة
#بالون مراقبة
#الجيش الإسرائيلي
#حماس

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