مصرع حمزة يغمور في حادث طرق قرب العيسوية

لقي الشاب حمزة يغمور (18 عاما) مصرعه في حادث طرق مروع قرب بلدة العيسوية في القدس، الليلة الماضية.

وعُثر على ضحية الحادث دون نبض أو نفس، وأقرت الطواقم الطبية وفاته على الفور في مكان الحادث.

وقال أحد المسعفين من طاقم مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية الذي تواجد في المكان، إن "الضحية كان متواجدا على بُعد عشرات الأمتار من الدراجة التي كان يستقلها، وتوفي متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء الفقيد، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

ونعت إدارة وطاقم وطلاب مدرسة رأس العامود الشاملة للبنين الطالب حمزة يغمور من الصف الحادي عشر.