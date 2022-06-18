مناورات عسكرية تحاكي عمليات ميدانية في قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم، السبت، عن إطلاق مناورات عسكرية على مدار أيام في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، عبر "تلغرام"، إنه "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس عن انطلاق مناورات ’عزم الصادقين’ التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة".

وأضاف أن "المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

ولفت إلى أن "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيدا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، غارات على مواقع في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال استهدف بسلسلة من الغارات مواقع للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "ردًا على إطلاق الصاروخ الذي تم اعتراضه في منطقة عسقلان، تم استهداف ورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري تابع لحركة حماس".

وأضاف أنه "كذلك تم استهداف ثلاثة مواقع عسكرية لحركة حماس في قطاع غزة"، وختم الاحتلال بيانه بالتشديد على أن "حركة حماس هي المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، فجر السبت، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وقال إنه تم اعتراضها بواسطة دفاعاته الجوية.