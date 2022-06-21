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إصابات باشتباكات مع الاحتلال واعتقالات طالت 19 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 07:31

إصابات باشتباكات مع الاحتلال واعتقالات طالت 19 فلسطينيا بالضفة
اعتقالات واسعة بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات واشتباكات في مخيمات الجلزون وبلاطة وجنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأوقعت الاشتباكات بين جنود الاحتلال والشبان إصابات بصفوف الفلسطينيين، حيث بلغ عن إصابة 6 شبان في قباطية ومخين جنين برصاص الاحتلال، وصفت إصابة منها بالخطيرة.

وأفادت الجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى بمداهمات واقتحامات بالضفة تخللها اعتقالات تركزت بمحافظات نابلس، ورام الله، وبيت لحم، حيث طالت الاعتقالات 19 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة واعتقلت خمسة مواطنين، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة.

وأفاد نادي الأسير، باقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، وشرعت بمداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وتفجير الأبواب والتحقيق مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد يوسف غوانمة، والأسير المحرر محمد إبراهيم خروب، ويوسف زبيدي، ومحمد عبد الله نخله، ومحمد أمجد صافي.

واندلعت مواجهات عنيفة في أرجاء المخيم تخللها إطلاق للرصاص الحي وانتشار للقناصة فوق أسطح المنازل.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر قضاء رام الله واعتقلت علي زاهي البرغوثي خلال مداهمة منزل أسرته، ومحمد الصافي من بلدة سردا، ومحمد أبو غربية من الرام.

وفي محافظة جنين، شنت قوات الاحتلال مداهمات وتفتيشات في مناطق وبلدات مختلفة بالمحافظة، تخللها تفتيشات للعديد من المنازل والعبث في محتويات، حيث تم اعتقال: هيثم غوادرة من بير الباشا، ومحمد عمر جوابرة من قباطية، ومنير فقها من طوباس.

ووسعت قوات الاحتلال من الاعتقالات في محافظة بيت لحم، حيث طالت الاعتقالات الفتى مصطفى عامر صباح، والفتى محمد ياسين صباح، وعمر ذياب العمور، ومروان نايف حميد، وأحمد علي صباح، وإبراهيم سمير صباح من بلدة تقوع.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، كاظم مراد حنني من بلدة بيت فوريك، وحسين أبو ذراع، ومحمد أبو ذراع من مخيم بلاطة، وذلك بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تم استهدافها بعبوة ناسفة.

بودكاست عرب 48

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