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حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 16:39

حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري
هنية يلقي كلمة أمام مؤيدين للحركة في غزة في الذكرى الأولى لعدوان أيار/مايو العام الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قررت حركة حماس استئناف علاقاتها مع النظام السوري، بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق بسبب معارضتها لحملة رئيس النظام، بشار الأسد، على انتفاضة ضد حكم، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحركة اليوم، الثلاثاء.

وقال مسؤول في الحركة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك".

وقال مسؤولان في الحركة إن حماس "اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سورية". ولم يرد مسؤول سوري حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت قيادة حماس قد أيدت علنا الانتفاضة التي استهدفت الإطاحة بنظام أسرة الأسد، وغادروا مقارهم في دمشق. وأثار ذلك غضب إيران حليفهما المشترك.

واستؤنفت العلاقات بعد ذلك بين حماس وإيران، وأشاد مسؤولون من حماس بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في إعادة بناء ترسانتها للصواريخ بعيدة المدى في غزة.

في هذه الأثناء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم، إلى بيروت على رأس وفدٍ قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، حسب بيان للحركة. وسيلتقي هنية قيادات الفصائل، وقيادات العمل الوطني والشعبي الفلسطيني.

وسيُلقي هنية كلمة أمام المؤتمر "القومي الإسلامي" في دورته الـ 31 المنعقد في بيروت.

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#حركة حماس
#النظام السوري
#علاقات
#إسماعيل هنية
#لبنان

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