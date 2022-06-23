  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بالدهيشة

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 10:16

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بالدهيشة
تصاعد المواجهات مع الاحتلال بالضفة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة وآخر بالمتوسطة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأفاد بيان وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة خطيرة لشاب (23 عاما)، وصل مستشفى بيت جالا الحكومي وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة".

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل، بهدف اعتقال أحد نشطاء المقاومة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شابان برصاص جنود الاحتلال، وكذلك العديد بحالات اختناق جراء الغاز المدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من المستعربين اقتحمت المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل كريم الأطرش للمرة الثانية خلال خمس ساعات، بحثا عن نجله ليث، مطالبين ذويه بتسليمه.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم محمد الجعفري، إن مواجهات اندلعت في حارة الولجية على الشارع الرئيسي القدس الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان.

بودكاست عرب 48

#مخيم الدهيشة
#مواجهات
#إصابات
#حالات اختناق
#قوات الاحتلال

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات برصاص الاحتلال عند الجلزون واعتقالات بالضفة
إصابات برصاص الاحتلال عند الجلزون واعتقالات بالضفة

2022-06-23

الإفراج عن الأسير خليل عواودة الأحد المقبل
الإفراج عن الأسير خليل عواودة الأحد المقبل

2022-06-23

الإفراج عن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات
الإفراج عن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات

2022-06-22

الأكثر قراءة

مقتل شاب في أم الفحم وإصابة آخر في طمرة بجريمتي إطلاق نار

مقتل شاب في أم الفحم وإصابة آخر في طمرة بجريمتي إطلاق نار

2022-06-22
إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى

إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى

2022-06-22
اعتقال مستوطن بشبهة ضلوعه بطعن الشهيد حرب

اعتقال مستوطن بشبهة ضلوعه بطعن الشهيد حرب

2022-06-22
الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

2022-06-22
ألف قتيل بزلزال ضرب أفغانستان

ألف قتيل بزلزال ضرب أفغانستان

2022-06-22