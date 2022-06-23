إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بالدهيشة

أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة وآخر بالمتوسطة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأفاد بيان وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة خطيرة لشاب (23 عاما)، وصل مستشفى بيت جالا الحكومي وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة".

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل، بهدف اعتقال أحد نشطاء المقاومة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شابان برصاص جنود الاحتلال، وكذلك العديد بحالات اختناق جراء الغاز المدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من المستعربين اقتحمت المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل كريم الأطرش للمرة الثانية خلال خمس ساعات، بحثا عن نجله ليث، مطالبين ذويه بتسليمه.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم محمد الجعفري، إن مواجهات اندلعت في حارة الولجية على الشارع الرئيسي القدس الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان.