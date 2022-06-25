استشهاد فتى برصاص الاحتلال في سلواد

استشهد، فجر اليوم السبت، الفتى الفلسطيني محمد عبد الله الساحر حامد (16 عامًا)، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

وكان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات شهدتها البلدة مساء يوم أمس الجمعة، وقام الاحتلال باعتقاله بعد إصابته.

وأعلن الارتباط الفلسطيني استشهاد الفتى حامد متأثرًا بإصابته فجر اليوم.

الشهيد محمد عبد الله الساحر حامد

وذكر مصدر وهو من إسعاف بلدة سلواد، فضل عدم ذكر اسمه، أن الجيش اعتقل الفتى الساحر، ولاحقا تبين لهم أنه نقل عبر إسعاف إسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وتابع المصدر، أنهم توجهوا إلى موقع إصابة الطفل لمحاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى فلسطيني، إلا أن تواجد برج عسكري إسرائيلي قرب الموقع وانتشار الجيش أدى إلى تخوفهم من الاقتراب.

وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق بالضفة الغربية، وكان بين الجرحى مسعف أصيب في وجهه.