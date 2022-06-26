مواجهات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة، تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال 14 شابا جرى تحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبيةضد الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من سكان بلدة قريوت قضاء نابلس، حيث داهمت قوات كبيرة البلدة، وفتشت عدة منازل بعد اقتحامها والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: معتصم مصلح بدوي قبل يومين من زفافه، وعبادة عطا الله عازم، وبراء عبد الناصر بدوي، وأصيل علاء عوني موسى، ويمان عبد الفتاح عازم، وعبد الفتاح أمين عازم.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 3 من أقارب الشهيد علي حرب، وهم: نعيم حرب، ونجله فراس، وزيد حسام حرب، بعد أن داهمت منزليهما في قرية اسكاكا، وفتشتهما.

يذكر أن المعتقل نعيم حرب هو عم الشهيد حسن، الذي استشهد طعنا بسكين مستوطن قبل عدة أيام في البلدة..

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، مخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي لطولكرم مقابل مخيم نور شمس وقامت باقتحام عدة مناطق في المخيم، حيث اعتقلت أمجد أبو عطية.

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة العين، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد وحيد ابو مارية، ومالك يوسف حسن دودة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وداهمت قوات الاحتلال منزلين في محافظة بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عمر خلف الرشايدة من قرية الرشايدة، وفتشته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير عطية عساكرة من بلدة العساكرة، وبلغت ذويه بعدم القيام بأي فعاليات احتفالية يوم غد الإثنين، بعد الإفراج عن نجلهم من سجون الاحتلال.