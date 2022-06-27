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الكيلة: دخلنا الموجة السادسة من كورونا والوضع الوبائي بات مقلقا

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 10:37

الكيلة: دخلنا الموجة السادسة من كورونا والوضع الوبائي بات مقلقا
الكيلة دعت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية (الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس كورونا، والوضع الوبائي بات مقلقا.

وقالت الوزيرة الكيلة، إن هناك ارتفاعا كبيرا في اعداد الاصابات والادخال للمستشفيات، حيث سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.

وناشدت أيضا بضرورة أخذ جرعات الطعومات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة، منوهة إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و411 حالة تعاف، في الفترة ما بين 19 إلى 25 حزيران/ يونيو الجاري، بعد إجراء 6465 فحصا. ولفتت إلى أنه لم يسجل أي حالات وفاة.

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#كورونا في الضفة
#فيروس كورونا
#الحالة الوبائية
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