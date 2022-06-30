تمهيدا لزيارة بايدن: بلينكن يهاتف عبّاس

تلقى الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "جرى خلاله بحث آخر التطورات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة خلق أفق سياسي تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن".

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي قالت إنّ عبّاس "تطلّع لأن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب عباس عن أمله "بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب".

وأضاف عباس أن "جميع الأعمال الأحادية وجميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا وأرضه ومقدساته يجب أن تتوقف، وخاصة الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنع حرية العبادة في كنيسة القيامة، والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وما يصاحبها من قتل للمواطنين العزل وهدم للمنازل، وتضييق الاقتصاد واقتطاع للأموال الفلسطينية، وأن استمرار هذه الممارسات يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي".

ووفق الوكالة، فقد "أكد وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، تطلُّع الرئيس بايدن لزيارة المنطقة ولقاء الرئيس محمود عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين، وحثّ إسرائيل لتحسين الأوضاع وإحراز تقدم ملموس على جميع المستويات".