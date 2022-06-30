  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تمهيدا لزيارة بايدن: بلينكن يهاتف عبّاس

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 22:08

تمهيدا لزيارة بايدن: بلينكن يهاتف عبّاس
بلينكن والرئيس عباس في المقاطعة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تلقى الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "جرى خلاله بحث آخر التطورات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة خلق أفق سياسي تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن".

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي قالت إنّ عبّاس "تطلّع لأن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب عباس عن أمله "بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب".

وأضاف عباس أن "جميع الأعمال الأحادية وجميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا وأرضه ومقدساته يجب أن تتوقف، وخاصة الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنع حرية العبادة في كنيسة القيامة، والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وما يصاحبها من قتل للمواطنين العزل وهدم للمنازل، وتضييق الاقتصاد واقتطاع للأموال الفلسطينية، وأن استمرار هذه الممارسات يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي".

ووفق الوكالة، فقد "أكد وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، تطلُّع الرئيس بايدن لزيارة المنطقة ولقاء الرئيس محمود عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين، وحثّ إسرائيل لتحسين الأوضاع وإحراز تقدم ملموس على جميع المستويات".

بودكاست عرب 48

#محمود عباس
#بلينكن
#بايدن
#زيارة بايدن للشرق الأوسط
#القدس المحتلة
#الاحتلال
#الاستيطان

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع
القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع

2022-06-30

آخر المستجدات في الحالة الصحية للأسير يعقوب قادري
آخر المستجدات في الحالة الصحية للأسير يعقوب قادري

2022-06-30

ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب الخليل
ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب الخليل

2022-06-30

الأكثر قراءة

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

2022-06-29
بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2022-06-29
موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-06-29
بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

2022-06-29
الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

2022-06-29