الضفة: إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 92 فلسطينيا بينهم 17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتعتقله في مسافر يطا#مسافر_يطا pic.twitter.com/ESCm0NP69Q — موقع عرب 48 (@arab48website) July 1, 2022

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالاستيطان، وسط هتافات منددة بجرائم قوات الاحتلال.

وتوجهت المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي يغلقه الاحتلال منذ 17 عاما، وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الفعالية الوطنية الأسبوعية تحت شعار "لا لنكبة جديدة بمسافر يطا".

(Gettyimages)

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، قوله إن "قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضا، وتجمع الجوايا بمسافر يطا، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت 5 متضامنين أجانب".

وشارك في الفعالية أهالي المسافر والقرى والتجمعات المهددة بالاستيلاء عليها، ولجان ناشطة في مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود ومتضامنون أجانب، وذلك بهدف التصدي لسياسة الاحتلال وانتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، نشبت مواجهات بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على الجبل.

(Gettyimages)

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي و4 حالات اختناق بالغاز خلال مواجهات بيتا.

وفي بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، وقعت مواجهات في أعقاب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب أراضي المواطنين وهم في صلاة الجمعة، ما أدى إلى اشتعال النار فيها.

وفي بيت دجن شرق نابلس، قمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة وسط البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر العلاجات إلى 12 مصابا إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومما يذكر أن مناطق الضفة تشهد فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة الفلسطينيين داخل بلداتهم.

وأفادت بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، بأن نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.