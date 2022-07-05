اعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة في جنين، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة بالضفة مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي الهدف في مدينة جنين واعتقلت الأسير المحرر القيادي في حركة حماس عطا الجبالي، كما اعتقلت محمد خالد أبو جبل.

وأطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال واندلعت إثر ذلك اشتباكات مسلحة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، واعتقلت الأسير المحرر نضال أبو غلمي عقب مداهمة منزله، علماً أن زوجته لينا معتقلة منذ أسبوعين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث أبو غلمي.

وفي محافظة رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان.

وأفاد مواطنون، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للبلدة، ومنطقة "عقبة حسنة" المدخل الرئيس للريف الغربي لمحافظة بيت لحم.