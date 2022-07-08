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الضفة: إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 16:37

الضفة: إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بيت دجن شرق نابلس وبيتا جنوبا، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إذ تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 14 إصابة بالاختناق في بيت دجن وإصابتين بالاختناق في بيتا المجاورة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، قوله إن "14 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، بينهم عضو كنيست وصحافي".

وأضاف أن "اثنين من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه وآخرين بحالات اختناق إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال قمعت متظاهرين شاركوا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت إلى مدخل القرية الغربي المغلق.

وينظم أهالي كفر قدوم مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان منذ مطلع تموز/يوليو 2011، ومطالبة بفتح شارع رئيسي بالبلدة أغلقته سلطات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى عام 2003.

ومما يذكر أن مناطق الضفة تشهد فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة الفلسطينيين داخل بلداتهم.

وأفادت بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، بأن نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

بودكاست عرب 48

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