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الخليل: إصابات إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 23:57

الخليل: إصابات إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر شرقي مدينة الخليل.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من مستوطني مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا منازل المواطنين ورشقوهم بالحجارة وشتموهم بألفاظ نابية.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين حاولوا صد المستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

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