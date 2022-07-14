إصابات بشجار بالسيلة الحارثية وباشتباك بين أجهزة السلطة ومطلوبين بنابلس

أصيب مواطنان فجر اليوم الخميس، خلال شجار عائلي ببلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، فيما بلغ عن ثلاث إصابات باشتباك بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومطلوبين في نابلس.

وأفادت الشرطة الفلسطينية أن شجارا عائليا وقع بعد منتصف الليل تخلله إطلاق كثيف للأعيرة النارية وإحراق منازل، ما أدى لإصابة مواطنين أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة ونقل إلى مستشفى ابن سينا بجنين فيما نقل الآخر للمستشفى الحكومي.

ووصلت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى البلدة، وانتشرت في عدة مواقع وعملت على فض الشجار.

وفي نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس، خلال اشتباك بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومطلوبين بالمدينة.

وأفادت الشرطة الفلسطينية أن تبادلا لإطلاق النار وقع لدى محاولة قوة من أجهزة السلطة اعتقال اثنين من المطلوبين لها من سكان مخيم الفارعة، أثناء مرورهم في شارع القدس شرقي نابلس.

وأوضحت أن اثنين من عناصر السلطة أصيبوا بجراح أحدهما بالخاصرة ووصفت إصابته بالخطيرة وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا، فيما أصيب أحد المطلوبين وتم اعتقالهما.