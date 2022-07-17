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كفر عقب: التحقيقات الأوليّة تنفي شبهات جنائيّة بشأن وفاة الشابة دانيا كرامة

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 23:23

كفر عقب: التحقيقات الأوليّة تنفي شبهات جنائيّة بشأن وفاة الشابة دانيا كرامة
أحد شوارع كفر عقب (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت عائلة كرامة من كفر عقب، إن وفاة ابنتها الشابة دانيا عدنان كرامة (22 عاما)، والتي قد توفيت، في وقت سابق الأحد، عبارة عن "موت مفاجئ فيما كانت نائمة".

يأتي ذلك فيما تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مزاعم تشير إلى أن الشابة قُتِلت عمدا، وهو ما نفته التحقيقات الأولية للشرطة، والعائلة في بيان أصدرته مساء الأحد، كذلك.

وذكرت العائلة في بيانها، أنه "في لحظة وفاتها قمنا بالاتصال بالإسعاف التي جاءت برفقة سيارة شرطة كالمعتاد، والتي بدورها قامت بتحقيقات أولية روتينية ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الوفاة، وتبين أن الوفاة طبيعية".

وقالت العائلة إنه "في ظل هذه الظروف المرير التي نمر بها كعائلة وفي ظل هذا المصاب الجلل الذي نمر به، خرَج لنا بعد المتطفلين من هواة التحقيقات السخيفة على مجموعات التواصل، ليقوموا ببثّ أسباب مضلِّلة لا صحة لها".

وحذّرت العائلة "هؤلاء الجهلة بأننا على أتم استعداد للضرب بيدٍ من حديد، لكل من تسوِّل له نفسه الذميمة في بث إشاعات مغرِضة، إضافة إلى الملاحقة القانونية والعشائرية ضمن أعلى المستويات".

من جانبها، نقل تقرير محليّ عن مصدر في شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، قوله إن جثمان الشابة نُقِل إلى معهد "أبو كبير" للطب الشرعيّ، لافتة إلى أنه "بحسب التحقيقات الأولية، لم يظهر بأن الحديث يدور عن جريمة قتل، ومع كل ذلك، التحقيقات جارية".

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#دانيا عدنان كرامة
#كفر عقب
#دانيا كرامة

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