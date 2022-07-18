إجراءات جديدة للسفر عبر معبر الكرامة تلزم الحجز المسبق

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، إجراءات جديدة للسفر بين الأردن والضفة الغربية، وذلك بفرض حجز مسبق وشراء تذكرة سفر للمغادرين من الأردن إلى فلسطين عبر معبر الكرامة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة 10 أيام، إذ لن يسمح لأي شخص عبور الجسر، بدون حجز مسبق ودون تذكرة.

وقال محافظ محافظة البلقاء الأردنية، فراس أبو قاعود، إن الأزمات الحاصلة على الجسر غير مسبوقة ومقلقة، معللا السبب بعودة المغتربين وإعادة فتح الجسر، وحصول قرابة 5 آلاف شخص على "لم شمل".

وأضاف أن السفر، سيكون عبر التسجيل إلكترونيا، إذ لن يُسمح السفر لأكثر من 4 آلاف شخص باتجاه الطرف الآخر، موضحا أنه يتم يوميا قطع 10 آلاف تذكرة من الجسر.

وتابع المحافظ، أنه وخلال أيام العطل، سيسمح بمغادرة 2000 مسافر فقط عبر الجسر.

وتابع أنه اعتبارا من الثلاثاء ولمدة 10 أيام، لن يسمح لأي شخص مغادرة البلاد وتذكرته مقطوعة عن طريق الجسر.

وعن آلية الحجز، أوضح أبو قاعود أن عملية الحجز للسفر من الأردن إلى الضفة ستكون إلكترونيا أو عن طريق الشركة الأم، حيث سيكون هناك فروع لحجز التذاكر في جميع محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.

وبعد التسجيل يحق للمواطن السفر مباشرة عن طريق الجسر، دون أن يضطر للمبيت في الشوارع والانتظار لفترات طويلة.

يشار إلى أن معبر الكرامة يعاني من أزمة مسافرين شديدة خاصة لدى القادمين إلى الضفة الغربية، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ما أثار حفيظة المسافرين، ومطالبتهم بمعالجة جذرية لهذه الأزمة المتكررة خلال الأعياد.