اعتداءات للمستوطنين واعتقالات بالضفة طالت قياديا بحماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية التي شهدت مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت القوات عددا من المواطنين، فيما صعدت عصابات المستوطنين من الاعتداءات على الفلسطينيين ومركباتهم وقطع الطرقات بين التجمعات السكنية الفلسطينية، خاصة في محافظة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات وتفتيشات بالضفة، تخللها اعتقال عددا من الشبان بينهم قيادي في حركة حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة الخليل، أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع في مدينة دورا، عقب اقتحام البلدة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت القيادي في حركة حماس النائب نايف الرجوب.

واعتقلت قوات اقطيل والأسير المحرر أيمن درابيع، من بلدة خرسا، وذلك بعد اقتحام منزليهما وإخضاعهما للتحقيق الميداني، كما اقتحمت منزل محمود الفسفوس وطالبت عائلته بتسليمه، مهددة بتصفيته.

ومن بلدة أبو ديس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسماعيل حلبية بعد مداهمة منزله.

فيما سلمت قوة أخرى، الصحافي فيصل الرفاعي بلاغا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة عنا قضاء القدس.

وفي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب شاب صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمخيم من بينها منزل يعود للأسير المحرر محمد علي مصلح الذي اعتقلته تلك القوات برفقة والده.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، في ساعات متأخرة من الليل خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدة بورين قضاء نابلس.

وهاجم مستوطنون منزل المواطن إبراهيم هندي بالحجارة جنوب البلدة، وحطموا زجاج ثلاث مركبات تعود للعائلة، فيما تصدى الأهالي للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية المستوطنين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واحتجز جنود الاحتلال أسامة عيد عقب اقتحام منزله في البلدة.

في قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنين شمال شرق القطاع.

واعتقل جنود الاحتلال المتمركزين شرق بلدة جباليا شمال القطاع مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق البلدة.