اعتقالات بالضفة واستهداف مركب قبالة سواحل رفح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مواجهات في بعض المناطق، فيما استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال مركب صيد قبالة سواحل رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من نعمان محمد جبران نعما من بلدة هندازة، وعلي أبو سرور من مخيم عايدة، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب صباح اليوم الأحد، بالرصاص الحي، واعتقل 3 آخرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام بلدة قباطية.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات احتلال، ماهر سعيد زكارنة، وعلاء فالح أبو الرب، وجهاد فارس زكارنة، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة قباطية.

وأفاد ذوو المعتقل ماهر زكارنة، أن تلك القوات داهمت منزل العائلة، وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على نجله حمزة، بعد فشلها في اعتقال نجله أحمد، وهددت باغتياله في حال لم يسلم نفسه.

وفي قطاع غزة، أحرقت قوات فجر اليوم الأحد، مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف والرشاشات الثقيلة في بحر محافظة رفح.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة في الزوارق الحربية بعرض بحر رفح، نيران قذائفها المدفعية وأسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح ما أدى إلى إحراق وتدمير أحدها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت في الصباح مركبا فلسطينيا كان يحمل صواريخ وذخائر مضادة للدبابات، من سيناء إلى غزة، وسبح الفلسطينيون نحو ساحل غزة ، فيما لم تقع إصابات في صفوف قوة البحرية الإسرائيلية، كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان.