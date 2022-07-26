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الشرطة الفلسطينية تعتقل مشتبهين في حادثتي الاعتداء على الشاعر وعائلة حجاب

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 14:39

الشرطة الفلسطينية تعتقل مشتبهين في حادثتي الاعتداء على الشاعر وعائلة حجاب
الشرطة الفلسطينية في نابلس (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت الشرطة الفلسطينية في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب وعائلته.

وأضاف دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التحقيقات جارية مع هؤلاء المشتبه بهم، "لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للعدالة في إطار القانون".

وأكد دويكات، أن "المؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها مستمرة في جهودها وعملها الأمني لملاحقة الخارجين عن القانون والنظام ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، مشددا على أنه لا غطاء لأحد، وأن الجميع سواسية أمام القانون".

وتابع: "في الوقت الذي نرى فيه ارتياحا كبيرا لدى جمهورنا الفلسطيني في محافظة نابلس بهذه الاجراءات، نؤكد أن هذا العمل الأمني لن يكون موسميا بل سيبقى مستمرا في جميع محافظات الوطن، من أجل القضاء على كل مظاهر الفوضى والفلتان، حفاظا على السلم الأهلي، وعلى حقوق المواطنين، وممتلكاتهم".

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#ناصر الدين الشاعر
#محمود حجاب
#اعتقال مشتبهين

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