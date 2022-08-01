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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويحتجزون جرارين زراعيين بطوباس

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 09:58

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويحتجزون جرارين زراعيين بطوباس
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحم مستوطنون منطقة الرأس الأحمر في محافظة طوباس واحتجزوا جرارين زراعيين.

وأفاد دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقام عشرات المستوطنين بتأدية طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، ولاسيما في منطقة باب الرحمة وقبالة مسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وواصلت إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

وتأتي ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، فيما تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى القدس والأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وتأتي هذه الدعوات، في ظل استمرار "جماعات الهيكل" المزعوم بحشد الآلاف من عناصرها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق التاسع من آب/ أغسطس الجاري، حسب التقويم العبري.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن مستوطني مما يسمى "مجلس المستوطنات" احتجزوا جرارين زراعيين يعودان للمزارعين أحمد ذياب وموفق فخري.

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#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
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#باب المغاربة

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