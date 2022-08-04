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الاحتلال يحكم على محافظ القدس غيث بالحبس المنزليّ المفتوح

تاريخ النشر: 04/08/2022 - 15:11

الاحتلال يحكم على محافظ القدس غيث بالحبس المنزليّ المفتوح
محافظ القدس، غيث عبر الشاشة خلال المحاكمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الخميس، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس، عدنان غيث، بدون تحديد فترة زمنية للقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رامي عثمان، محامي محافظ القدس، قوله إنّ "محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، بدون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء".

وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من أحد عشر بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال سبعة عشر خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.

وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته وأصدقائه.

في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام 2000 حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.

وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في آب/ أغسطس 2018.

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

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#محافظ القدس
#عدنان غيث
#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس

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