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مقررة أممية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة: "عمل عدواني صارخ"

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 21:23

مقررة أممية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة: "عمل عدواني صارخ"
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أدانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، مؤكدةً أنها "عمل عدواني صارخ".

وقالت ألبانيز في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم السبت، إنه "بما أن القانون الدولي لا يسمح إلا باستخدام القوة للدفاع عن النفس، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية هي عمل عدواني صارخ".

وأضافت: "هذا عمل غير قانوني، غير أخلاقي، وغير مسؤول".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع في قطاع غزة، اليوم، السبت، وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 15، بينهم طفلة (5 أعوام) وامرأة، فيما أصيب 125 على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وذلك في أعقاب استشهاد الشاب تميم غسان حجازي والشاب حسن محمد منصور بالإضافة إلى شاب آخر لم تعرف هويته بعد، في استهداف الاحتلال لمواقع في القطاع.

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#العدوان على غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#إدانة مقررة أممية

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