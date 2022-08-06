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"الجهاد الإسلامي": تلقينا اتصالات استكشافية ومن المبكر الحديث عن تهدئة

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 13:56

"الجهاد الإسلامي": تلقينا اتصالات استكشافية ومن المبكر الحديث عن تهدئة
مقاتلو "سرايا القدس" في قطاع غزة (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: محمود مجادلة

قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، إنه من المبكر الحديث عن "تهدئة"، أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم "الجهاد الإسلامي"، في قطاع غزة، داود شهاب، إن حركته تلقّت اتصالات "مصرية وأُممية لاستكشاف المواقف والأوضاع".

لكنه أردف بالقول: "من المبكر الحديث عن بدء جهود التهدئة".

وذكر أن المعركة ما زالت "في بداياتها"، مضيفا "ما زال لدينا الكثير مما سنفعله، للرد على هذا العدوان".

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة "الجهاد الإسلامي".

وأسفرت تلك الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم طفلة، وإصابة 84 آخرين بجراح مختلفة.

كما تواصل، "سرايا القدس"، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن ومواقع إسرائيلية.

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#الجهاد الإسلامي
#سرايا القدس
#تهدئة
#الاحتلال الإسرائيلي

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