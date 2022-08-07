اعتراض صواريخ الجهاد قرب القدس: 32 شهيدا بغزة بينهم 6 أطفال

جدد الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأحد، الغارات على قطاع غزة في اليوم الثالث للعدوان، وذلك بعد أن أوقعت، مساء السبت، 8 شهداء جدد بينهم أطفال وعشرات الجرحى.

وأطلقت طائرات الاحتلال فجر اليوم صاروخا على منزل شرق مدينة جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك، فيما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد القائد البارز فيها خالد منصور جراء قصف إسرائيلي في رفح.

وأعلن الدفاع المدني في رفح جنوبي القطاع أن عناصره انتشلوا جثث 8 شهداء من تحت أنقاض بناية سكنية دمرتها غارة إسرائيلية، مشيرا إلى أن بين من جرى انتشال جثثهم خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية بسرايا القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، إنه تم الانتهاء من أعمال فرق الإنقاذ والطواقم المساندة لها من إخلاء جميع من كان في المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه، الليلة الماضية، في حي الشعوث بمخيم رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد البزم في بيان له فجر اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ، من دفاع وطني وشرطة وخدمات طبية، عملت بشكل متواصل طيلة أكثر من ثمانية ساعات، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، لتخلي ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وثلاث سيدات.