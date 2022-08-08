وفد أممي يزور غزة وبايدن يدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

وصل صباح اليوم الإثنين، وفد أممي إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار والاطلاع على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وسيتأكد الوفد الأممي من تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيطلع الوفد على آثار العدوان الإسرائيلي، في حين أنه لم يعرف فيما إذا كان سيلتقي بأي من قيادات الفصائل بغزة.

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23.30 مساء أمس الأحد.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به.

وعبر غوتيريش عن حزنه على الضحايا جراء الغارات الجوية على غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ نحو إسرائيل، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، بالهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، حاضا جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل.

وقال بايدن في بيان له، إن واشنطن عملت مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة ودول مختلفة في المنطقة "للتشجيع على حَل سريع للنزاع" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف "ندعو أيضا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفّق الوقود والإمدادات الإنسانيّة إلى غزّة مع انحسار القتال".

كما أعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين في غزة، لكنّه لم يحدد الجهة التي تقع عليها المسؤولية في هذا الصدد.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على غزة 45 شهيدا فلسطينيًا على الأقل، بينهم 15 طفلا ومئات الجرحى.

وأعتبر بايدن أن "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيّين في غزّة هي مأساة".

وتابع الرئيس الأميركي الذي زار المنطقة الشهر الماضي "مثلما أوضحتُ خلال رحلتي الأخيرة إلى إسرائيل والضفة الغربية، يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في أمن وأمان والتمتع بإجراءات متساوية من الحرية والازدهار والديموقراطيّة".