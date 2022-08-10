وفاة موسى الأطرش من كفر راعي متأثرا بإصابته في حادث عمل

توفي الشاب موسى فاروق أحمد مطلق الأطرش، في العشرينيات من العمر، من بلدة كفر راعي - قضاء جنين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته في حادث عمل أراضي 48.

وأفادت مصادر محلية أن الأطرش أصيب بصورة بالغة الخطورة إثر سقوطه عن ارتفاع في مكان عمله، ونقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

ونعت بلدية كفر راعي ضحية حادث العمل، وجاء في النعي أنه "بقلوب يعتصرها الألم وعيون تدمع حزنا، رئيس وأعضاء وموظفو بلدية كفر راعي ينعون فقيد كفر راعي قاطبةً الشاب صاحب الأخلاق الطيبة المهندس موسى الأطرش، والذي وافته المنية إثر حادث عمل مؤسف في الداخل المحتل. نعزي أنفسنا وآل الأطرش الكرام بفقدان أحد شباب كفر راعي والمشهود له بأدبه وأخلاقه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 30 عاملا، أكثر من نصفهم في فرع البناء، لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.