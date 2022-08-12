الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، الجمعة، بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي كفر قدوم، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكرت مصادر محلية، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 7 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا".

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وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب 5 مواطنين بالاختناق بينهم صحافي خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، قوله إنه "جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا من قبل طواقم الهلال".

(Gettyimages)

وفي سياق متصل، نشبت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، نشبت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، جرى خلالها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين.