اعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين، فجر اليوم، السبت، إثر اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، فجر اليوم، واعتقلت الشاب نبيل قطامي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جفنا المجاورة، واعتقلت الشاب نضال مروان حسين، بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي رام الله أيضًا قال مكتب "إعلام الأسرى" إن جيش الاحتلال اعتقل الشاب محمد خالد أبو نعيم من قرية المغير شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب عمر محمد مرار.

وفي القدس كذلك اعتقلت قوة من جيش الاحتلال شابًا في بلدة أبو ديس شرق المدينة المحتلة، خلال مواجهات في البلدة أصيب خلالها الشاب، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، واستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبته على منزلٍ في القرية.