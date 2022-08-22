الاحتلال يهدم 8 منازل في أريحا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل 8 عائلات مقدسية شيدت في منطقة أريحا، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الديوك التحتا، قضاء أريحا، وهدمت 8 منازل قيد الإنشاء لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، وتقدر مساحة كل منزل ما بين 130 -150 مترا مربعا.

وأصحاب المنازل هم: خليل عفانة، ورائد سميرات، ومرعي جعابيص، وناصر الشلودي، وشريف قعقوري، ويوسف الأسمر، وكمال براهمة، وأيمن صب لبن.

وقال أمين سر حركة فتح في الديوك التحتا عصام سميرات، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت 8 منازل قيد الإنشاء تعود غالبيتها لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، مضيفا أن مساحة كل منزل تقدر ما بين 130 -150 مترا مربعا.

وتتعرض بلدة الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني.

وجاء هدم منزل عائلة جعابيص في أريحا، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهدم منزلهم عام 2020 في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقال مرعي جعابيص إن بنايتهم السكنية في جبل المكبر هدمت بعد 10 أشهر فقط من إنشائها.

وأشار إلى أن العمارة السكنية كانت من ثلاثة طوابق له لأخوته، لكن سلطات الاحتلال هدمتها بحجة عدم الترخيص.

ويهدد الهدم نحو 50 شقة سكنية لعائلة جعابيص في جبل المكبر، يقطنها أكثر من 200 مواطن، بينهم عشرات الأطفال.

وتعاني العائلة من المبالغ الضخمة التي دفعتها للمهندسين والمحامين الذين يترافعون عنها أمام محاكم الاحتلال لوقف قرارات الهدم.

ورفضت بلدية الاحتلال في القدس معظم المخططات الهندسية التي قدمتها العائلات إليها من أجل استصدار رخص بناء.

ويهدد خطر الهدم والتهجير 130 منشأة في بلدة جبل المكبر، إثر مشروع "الشارع الأميركي" وقانون "كمينتس".

وأخطر الاحتلال بهدم المنازل على امتداد 30 مترا على كل جانب من الشارع الأميركي، وهو ما يهدد 26 منزلا تشمل عشرات الوحدات السكنية.

يضاف إلى ذلك قانون "كامينتس" الذي يؤثر على كل المقدسيين وقيد الحصول على تمديدات لأوامر الهدم وضيق على المقدسيين في الحصول على الترخيص وفرض غرامات باهظة على الهدم.

ويتهدد الهدم والتهجير نحو 22 ألف منشأة في كافة أنحاء مدينة القدس بعدما أخطرتهم بلدية الاحتلال بالهدم، وبالتالي سيكون التشريد والتهجير مصير عشرات الآلاف من الأفراد في العاصمة.

كما يتهدد مدينة القدس المحتلة عدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال.

وإلى جانب مخططات التهويد في المسجد الأقصى وأحياء جبل المكبر والشيخ جراح يستعد الاحتلال لتنفيذ 3 مخططات استيطانية خطيرة.