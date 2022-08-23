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اقتحامات للأقصى وهدم في جنين وسلوان

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 11:18

اقتحامات للأقصى وهدم في جنين وسلوان
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما هدمت جرافات الاحتلال مكسنا في منطقة جنين، وأجبرت عائلة مقدسية على هدم قاعدة منشآتها التجارية في سلوان.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، واستمعوا لشروحات عن الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.

وعلى الصعيد الميداني في الضفة، هدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية في بلدة فراسين القريبة من بلدة يعبد قضاء جنين.

وأفاد المواطن صالح محمد عمارنة، بأن قوات الاحتلال هدمت الغرفة التي تأويه وسبعة أفراد من عائلته، دون سابق إنذار، ومنعتهم من إخراج مقتنياتهم.

وأضاف، أن المواطنين في البلدة ومنذ سنوات يتعرضون لمحاولة ترحيلهم، والاستيلاء على أراضيه

وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة أبو السعود على هدم قاعدة منشآتها التجارية في حي رأس العامود بسلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة أبو السعود، على هدم قاعدة منشآت تجارية تملكها العائلة، والواقع في رأس العامود بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال أجبرت أبو السعود على هدم المنشآت بعد تهديده بهدم الكراج ودفع تكاليف الهدم في حال نفذت طواقم بلدية الاحتلال الهدم، إلى جانب غرامات باهظة.

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