الاحتلال يهدم منشآت ومساكن بالأغوار وحوارة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات فلسطينية في قرية فصايل بالأغوار، كما هدمت منشأة زراعية ومغسلة مركبات في حوارة قضاء نابلس.

وبحسب مواطنون، فإن عملية الهدم تمت وسط انتشار لقوات الاحتلال في تلك المنطقة، والتي تذرعت بأن تلك المنشآت، غير مرخصة، مشيرة إلى أنها كانت أخطرت منذ أشهر بوقف العمل فيها.

وتعيش عشرات العائلات في تلك المناطق وتعتمد بالأساس على تربية الثروة الحيوانية.

وفي محافظة نابلس، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منشأة زراعية ومغسلة مركبات في بلدة حوارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال هدمت بركسا في منطقة اللحف مقاما منذ 30 عاما، وتقدر مساحته بـ 120 مترا، وبداخله مواشي وطيور، وتعود ملكيته للمواطن رضا توفيق عودة.

كما هدمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات بالقرب من الشارع الرئيسي تعود ملكيتها للمواطن صلاح فخري.

أما في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة، شمال خان يونس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية شرق القرارة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.