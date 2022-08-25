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اعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين

تاريخ النشر: 25/08/2022 - 07:27

اعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين
اشتباكات في نابلس وجنين (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين، بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال التي أعلنت عن إصابة أحد عناصرها بجروح نقل على إثرها إلى المسشتفى للعلاج.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتويات وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقل 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وبلداتها ونفذت حملة اعتقالات.

وذكر مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بير الباشا، وحاصرت منزل الأسير يعقوب قادري ومنزل عاطف غوادرة ، قبل أن تعتقل محمد خالد غوادرة وهو عسكري بالشرطة الخاصة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل والد الأسير عمران غوادرة، ومنازل أعمامه المجاورة، وقامت بعمليات تفتيش وسط سماع أصوات تحطيم محتويات المنازل.

كما اقتحمت بلدة برقين المجاورة واعتقلت الأسير المحرر أحمد الحلاحية من منزله في ضاحية صباح الخير وعلي عامودي، وتخلل الاقتحامات مواجهة مسلحة مع قوات الاحتلال.

كما اعتقلت القيادي في حماس، موسى حلاجية من جنين، وعنان عبد الغني غوادرة، ونايف مدحت غوادرة، وعاطف مدحت غوادرة من بير الباشا، ومن نابلس اعتقلت عبد الكريم أنور منى وأحمد السايح.

بينما من سلواد قضاء رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر كمال العنيد، وزاهر طلال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص في يده، في بلدة برقين بجنين وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وطالت اقتحامات الاحتلال بلدة المسقوفة شمال مدينة طولكرم، وأريحا، ونابلس التي شهدت اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت 6 شبان وهم: أحمد العمصي وأحمد أبو عواد ويوسف الطيطي وسامي الجنازرة وإسماعيل العمصي ومصطفى البلاصي.

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#الضفة الغربية
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#اشتباكات مسلحة
#جنين
#نابلس

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