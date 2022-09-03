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تحديد موعد بدء التوقيت الشتوي في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 17:59

تحديد موعد بدء التوقيت الشتوي في الضفة وغزة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم، السبت، عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا، أنه سيتم تأخير عقارب الساعة في ذلك التاريخ 60 دقيقة".

ولفتت إلى أنها وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

وأضافت أن "ذلك يأتي تجنبا لما يحدث من إرباك سنوي عند التغيير ما بين التوقيت الصيفي والشتوي، وحرصا على أن يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني".

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#التوقيت الشتوي
#الضفة
#قطاع غزة
#الحكومة الفلسطينية

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