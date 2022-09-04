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اقتحامات واعتقالات في الضفة

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 08:19

اقتحامات واعتقالات في الضفة
قمع واعتقال للفلسطينيين بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في الضفة وعاثت بها فسادا بعد أن فتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات، فيما اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وزعم جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن قواته نفذت "نشاطا عسكريا في عدة مناطق في الضفة لاعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية"، على حد تعبير جيش الاحتلال.

فمن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية المغير.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد ثائر أبو عليا، وعامر عاطف أبو عليا، عند حاجز عسكري نصبته قرب المدخل الشرقي للبلدة.

بينما من نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بدر الرزة من حي المخفية في المدينة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وسط إطلاق نار، وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، قبل أن تداهم منزل الرزة وتقوم بالتحقيق معه ميدانيا ومن ثم تقتاده إلى جهة مجهولة.

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#الضفة الغربية
#المقاومة الشعبية
#اعتقالات
#اقتحامات
#قوات الاحتلال

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