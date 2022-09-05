الاحتلال يستنفر بالأغوار ويزعم تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، قيام فلسطينيون بعملية دهس قرب مستوطنة "فدوئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، يأتي ذلك، فيما شددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، فإن محاولة دهس بشاحنة حدثت قرب مستوطنة "فدوئيل" قرب سلفيت، دون وقوع إصابات، وانسحب المنفذون من المكان.

وأشارت مواقع إسرائيلية، إلى أن فلسطيني سائق شاحنة فر من المكا، حيث تلاحق قوات من الجيش الشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال حاصرت عددا من الشباب قرب قرية كفر الديك غرب سلفيت، بعد أنباء عن محاولة دهس عدد من الجنود على حاجز عسكري في المنطقة.

يأتي ذلك، فيما شددت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها، وأعاقت حركة المواطنين القاصدين الأغوار، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، أسفر عن وجود أزمة على الحاجز العسكري.

ومنذ أمس الأحد، كثف الاحتلال من تواجده العسكري في مناطق الأغوار الشمالية، كما اقتحم بلدة عاطوف جنوب طوباس، وأغلقها بالكامل، وفتش بيوت السكان فيها.

وتنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي، سياسات تعسفية ممنهجة بحق الفلسطينيين بهدف تحويل العيش في المدن الفلسطينية إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى عرقلة الحياة اليومية لأهاليها.