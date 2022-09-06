مقتل منير الهوارين من الظاهرية طعنا على يد شقيقه

قُتل الشاب منير صادق موسى الهوارين (34 عاما) من الظاهرية بالقرب من الخليل، صباح اليوم الثلاثاء، على يد شقيقه طعنا خلال شجار اندلع بينهما، إذ أصيب بجروح خطيرة للغاية، وأعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحديث عن "مقتل مواطن يبلغ 34 عاما طعنا بأداة حادة ببلدة الظاهرية، جنوب الخليل، والنيابة العامة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق".

وأكد ارزيقات أن "الشرطة تواصل جهودها منذ الصباح للقبض على القاتل؛ لاستكمال التحقيق معه، وسيتم الكشف عن تفاصيل الجريمة لاحقًا".