الضفة: الاحتلال يعتقل أسيرا محرّرًا و4 شبان آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة شبان فلسطينيين؛ ثلاثة من بلدة جماعين جنوبي نابلس، واثنان من جنوبي جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، والشاب ليث الراباوي من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات خاصة من المستعربين اقتحمت بلدة جماعين، وحاصرت عددا من المنازل، وداهمت محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الله وشقيقه عروة محمد سعيد عبد الله، عقب محاصرة منزلهما، واستولت على مركبة خاصة بهما.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن منتصر السلعوس، بعد أن حاصرت منزله، وفتشته.

وأصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة.